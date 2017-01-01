В массовом ДТП на Киевском шоссе участвовала скорая с тяжело больным младенцем на борту

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«В массовом ДТП на Киевском шоссе участвовала скорая с тяжело больным младенцем на борту»

Тоскливый Дятел 27.01 14:08 [ + -1 – ]

Как же так, Ниссан Патруль, дорогая машина, за рулем наверняка сидел серьезный, уважаемый человек. Как он мог не рассчитать маневра.