"Зенит" почтил память жертв блокады перед вылетом на сборы в Испанию (фото)

Сегодня «Зенит» отправился на второй тренировочный сбор в Испанию. Тренерский штаб вызвал на сборы 30 игроков, сообщаетклуба.Вратари: Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Андрей Лунев, Егор Бабурин.Защитники: Александр Анюков, Игорь Смольников, Доменико Кришито, Юрий Жирков, Луиш Нету, Николас Ломбертс, Вукашин Йованович, Евгений Чернов, Сергей Зуйков, Никита Каккоев.Полузащитники: Данни, Жулиано, Хави Гарсия, Роберт Мак, Маурисио, Павел Могилевец, Йоан Молло, Олег Шатов, Эрнани, Артур Юсупов, Ибрагим Цаллагов, Леон Мусаев, Даниил Лесовой.Нападающие: Александр Кокорин, Артем Дзюба, Лука Джорджевич.Отметим, что в состав не попали нападающий Александр Кержаков и защитник Иван Новосельцев.«Зенит» будет тренироваться в Аликанте с 27 января по 6 февраля и проведет пять контрольных матчей против «Волеренги», «Легии», «Одда», «Спарты» и «Оденсе».По пути в аэропорт «сине-бело-голубые» посетили Монумент героическим защитникам Ленинграда на площади Победы.Фото:Делегация клуба возложила цветы к монументу и почтила память павших минутой молчания.Монумент героическим защитникам Ленинграда на площади Победы, посвящен обороне и прорыву блокады, был воздвигнут в 1975 году и с тех пор для всех жителей города является местом поклонения героям войны.