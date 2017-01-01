Под Гатчиной водитель Nissan погиб, съехав в кювет и врезавшись в дерево
19:20
Тэги: дтп, авто, смерть, ленобласть
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