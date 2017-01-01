Под Тосно в ДТП с участием иномарки и маршрутки один человек погиб, еще пятеро пострадали

В том числе ребенок.

В том числе ребенок.



Как сообщает "Водитель Петербурга" со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, ДТП произошло 26 января около 17.00 на 13-м километре подъезда к Тосно. Водитель автомобиля Chevrolet Lacetti выехал на встречную полосу и столкнулся с маршрутным такси «ПАЗ».



В результате аварии в легковушке погибла пассажирка и травмы средней тяжести получил водитель. В маршрутке пострадали четверо пассажиров, в том числе ребенок. Все они получили легкие травмы. По факту ДТП проводится проверка.



Напомним,

Накануне вечером в Тосненском районе Ленинградской области произошло смертельное ДТП с участием маршрутного такси. В результате аварии один человек погиб, еще пятеро получили различные травмы.Как сообщает "Водитель Петербурга" со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, ДТП произошло 26 января около 17.00 на 13-м километре подъезда к Тосно. Водитель автомобиля Chevrolet Lacetti выехал на встречную полосу и столкнулся с маршрутным такси «ПАЗ».В результате аварии в легковушке погибла пассажирка и травмы средней тяжести получил водитель. В маршрутке пострадали четверо пассажиров, в том числе ребенок. Все они получили легкие травмы. По факту ДТП проводится проверка.Напомним, накануне утром пять человек пострадали в ДТП с микроавтобусами под Гатчиной.





