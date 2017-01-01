В Ленобласти пьяный дебошир после ДТП избил сотрудника полиции
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Общество
Слушайте, ну это уже не смешно ... Это уже третий силовик буквально за пару дней ... Их принципиально, что ли, драться не учат??? Не кулаками, не дубинками??? Или система их физической подготовки ориентирована на противостояние с 90-летними бабушками, геями-дистрофиками и ботаниками-оппозиционерами??? И то в случае численного перевеса правоохранителей, этак, двадцать к одному???
скальпель! Их система, у этих толстопузых, сорвать побольше бабушек с терпилы, а биться с ними, что ты. А в Ленобласти гайцы, в большей степени, обиженные жизнью и бытом!
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18:51, 16 января
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