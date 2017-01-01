В Гатчине 3-летний ребенок упал с балкона, пока папаша ходил в магазин

Отец оставил своего сына без присмотра.

Отец оставил своего сына без присмотра.



Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, инцидент произошел вечером 26 января в квартире одного из домов в Гатчине. По предварительным данным, отец ребенка, выйдя в магазин, оставил малолетнего сына одного в квартире.



В это время ребенок открыл балконную дверь и, перебравшись через перила балкона, упал с высоты третьего этажа. В результате падения малыш получил травмы живота и головы.



"Процессуальное решение будет принято по результатам доследственной проверки. Ребенку оказана своевременная медицинская помощь", - отметили в ведомстве.



Напомним, Накануне в городе Гатчина Ленинградской области трехлетний мальчик по халатности родителей выпал с балкона третьего этажа. Ребенок был госпитализирован в больницу с различными травмами.Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, инцидент произошел вечером 26 января в квартире одного из домов в Гатчине. По предварительным данным, отец ребенка, выйдя в магазин, оставил малолетнего сына одного в квартире.В это время ребенок открыл балконную дверь и, перебравшись через перила балкона, упал с высоты третьего этажа. В результате падения малыш получил травмы живота и головы."Процессуальное решение будет принято по результатам доследственной проверки. Ребенку оказана своевременная медицинская помощь", - отметили в ведомстве.Напомним, в минувшие выходные годовалый мальчик опрокинул на себя кружку с кипятком в Купчино.







Обсуждение темы: «В Гатчине 3-летний ребенок упал с балкона, пока папаша ходил в магазин» Йeти 27.01 20:11 [ + 1 – ]

Папаша, вы полный дебил? Ребенка оставили одного?

Всего комментариев - 1