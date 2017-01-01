Обсуждение темы:

«В Петербурге будут судить водителя, насмерть сбившего пенсионерку на трамвайных путях Народной»

Вот так вот, оказывается. Пешеходиха звиздюхала на красный, а виноват все равно водитель. Да здравствует наш российский суд!