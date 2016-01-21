«Петербург отмечает 73-ую годовщину снятия блокады Ленинграда (программа мероприятий)»

Петербург отмечает 73-ую годовщину со дня своего полного освобождения от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны. В городе и области пройдет множество мероприятий, посвящённых этой памятной дате.В 9 утра из парка «Сосновка» стартовал автопробег по памятным местам боевой славы. Колонна машин проедет через Пискаревское мемориальное кладбище, монументы «Дорога жизни — первый километр», «Цветок жизни» и мемориал «Разорванное кольцо».На каждой остановке участники пробега возложат цветы. Кроме того, в течение всего дня петербуржцы смогут возложить цветы и венки у памятных мест. Среди них Пискарёвское мемориальное кладбище, Невский проспект, 14, у знаменитой таблички, остерегающей при артобстреле, на площади Победы, у Триумфальной арки в Красном Селе, а также на Серафимовском, Смоленском и Богословском кладбищах.27 января ленинградцы не представляют без стихов Ольги Берггольц: 872 дня блокады Ленинград прожил под ее голос, со стихами, исполненными мужества и любви к осажденному городу. В памятный день любой желающий сможет подняться на сцену у петербургского Дома радио и прочитать в прямом эфире свой любимый отрывок из известных произведений музы блокады. Сцена будет работать с 9 часов утра до 9 часов вечера по адресу: Малая Садовая ул., 2.Ольге Берггольц будет посвящен также вечер в музее-квартире А.А. Блока на ул. Декабристов, 57, где с 18 часов будут звучать ее воспоминания, отрывки из книги «Дневные звезды» и «Ленинградская поэма» в исполнении актрисы Ирины Степановой.Молодежная акция в память об еще одном символе блокадного города пройдет с 15 до 18 часов на Дворцовой площади. Точные макеты дирижаблей поднимутся в небо в честь защитников осажденного Ленинграда: в годы войны огромные аэростаты охраняли улицы жителей от прицельной бомбардировки вражеской авиации, пишетВ день освобождения Ленинграда от блокады под куполом Исаакиевского собора прозвучат хоровые сочинения Сергея Рахманинова, русские народные песни, песни военного времени. Музыкальную программу исполнит Концертный хор Санкт-Петербурга, а стихи Анны Ахматовой и Ольги Берггольц прочтет заслуженный артист России Виталий Гордиенко. Концерт в стенах собора будет бесплатным и начнется в 19 часов.Перед Аничковым дворцом на Невском проспекте, 39, пройдет одна из самых трогательных акций этого дня — «Свеча памяти». Петербуржцы по уже сложившейся традиции принесут к площади у дворца сотни свечей. Их зажгут, когда во дворце погаснет свет, под щемящий и такой знакомый всем ленинградцам стук блокадного метронома. Акция начнется в 18 часов и завершится минутой молчания.На Марсовом поле Петербурга вечером грянут залпы праздничного салюта в честь годовщины полного освобождения города от блокады. 12 выстрелов из дивизионных орудий выпуска военных лет будут посвящены каждый одному из воинских подразделений или формирований, которые участвовали в наступательной операции советских войск Ленинградского фронта против 18-й немецкой армии, осаждавшей город.Операция называлась «Январский гром», и это имя в буквальном смысле прогремит на Марсовом поле в реконструкции артиллерийского салюта 27 января 1944 года. Тогда Ленинград был единственным городом в истории Великой Отечественной войны, который во время военных действий во всей стране удостоился чести отпраздновать свою великую победу торжественным салютом. После почти 900 дней бомбежек небо вдруг озарили вспышки от разрывов снарядов, выпущенных советскими орудиями, — и огни победного, мирного фейерверка. Салют начнется в 20 часов. А в 21 час еще один праздничный салют прогремит у стен Петропавловской крепости.28 января участники военно-исторического клуба «Дозор» реконструируют битву за Ленинград в ходе операции «Искра» 1943 года. Поворотный момент истории Великой Отечественной войны для зрителей оживят с помощью авиации, пиротехники, с участием более 300 человек. Реконструкция состоится 28 января, в 15 часов, в Ленобласти, на участке Дороги жизни.29 января у мемориала «Январский гром» на Гостилицком шоссе в 14 часов начнется захватывающая военно-историческая реконструкция «В полосе прорыва», которая покажет, как в годы войны четыре советских разведчика своим подвигом спасли стратегически важный мост, через который пошли на прорыв блокады советские танки во время так называемого первого сталинского удара. До начала действа, с 12 часов, зрители смогут провести время на интерактивных площадках с техникой, артиллерией, выставкой оружия и элементов быта солдат.Полный список мероприятий, посвященных полному освобождению Ленинграда от фашистской блокады, можно посмотреть на