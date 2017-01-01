На Коллонтай водитель легковушки покалечил на переходе 11-летнюю девочку и скрылся с места ДТП

Нарушителя ищут.

Нарушителя ищут.



Как сообщает "Водитель Петребурга" со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, авария произошла 27 января около 8.15 в районе дома 24 по улице Коллонтай. В зоне регулируемого пешеходного перехода автомобиль сбил 11-летнюю девочку, по предварительной информации, пересекавшую дорогу на разрешающий сигнал светофора.



В результате ДТП девочка получила травмы лёгкой степени тяжести. Автомобиль с места происшествия скрылся. ГИБДД просит очевидцев обратиться в отдел розыска ОГИБДД Невского района по телефонам: 573-71-93, 573-56-61, 8-953-369-96-62.



Свидетелей разыскивает и сестра пострадавшей в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте»: «На перекрёстке Коллонтай – Товарищеский сбили девочку (мою сестру), водитель авто направлялся в сторону метро «Большевиков» по Коллонтай. Водитель авто даже не остановился после того, как она встала, и уехал дальше! Сейчас ее увезли в больницу. У меня огромная просьба, если кто-то в это время видел, проходя или проезжая мимо, откликнетесь, пожалуйста».



«Она умная девочка и всегда переходит дорогу аккуратно! – добавляет Кристина. – Она шла на зелёный, автобус поворачивающий встал, чтобы пропустить пешеходов, а тот, видимо, решил этого не делать».



Напомним,



Сегодня утром в Невском районе Петербурга произошло очередное ДТП с участием пешехода. Под колеса легковушки угодила школьница.Как сообщает "Водитель Петребурга" со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, авария произошла 27 января около 8.15 в районе дома 24 по улице Коллонтай. В зоне регулируемого пешеходного перехода автомобиль сбил 11-летнюю девочку, по предварительной информации, пересекавшую дорогу на разрешающий сигнал светофора.В результате ДТП девочка получила травмы лёгкой степени тяжести. Автомобиль с места происшествия скрылся. ГИБДД просит очевидцев обратиться в отдел розыска ОГИБДД Невского района по телефонам: 573-71-93, 573-56-61, 8-953-369-96-62.Свидетелей разыскивает и сестра пострадавшей в группев соцсети «ВКонтакте»: «На перекрёстке Коллонтай – Товарищеский сбили девочку (мою сестру), водитель авто направлялся в сторону метро «Большевиков» по Коллонтай. Водитель авто даже не остановился после того, как она встала, и уехал дальше! Сейчас ее увезли в больницу. У меня огромная просьба, если кто-то в это время видел, проходя или проезжая мимо, откликнетесь, пожалуйста».«Она умная девочка и всегда переходит дорогу аккуратно! – добавляет Кристина. – Она шла на зелёный, автобус поворачивающий встал, чтобы пропустить пешеходов, а тот, видимо, решил этого не делать».Напомним, на прошлой неделе у дома 60 по Кондратьевскому проспекту 36-летняя водитель LADA Priora сбила девочку







Обсуждение темы: «На Коллонтай водитель легковушки покалечил на переходе 11-летнюю девочку и скрылся с места ДТП» дедИвaн 27.01 12:39 [ + 5 – ]

Скажу кратко :" Трусливый подонок!"

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