«В Петербурге грабитель силой отобрал у 23-летнего парня почти миллион рублей»

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Общество
Носить надо с собой газовый балончик и тогда будет цел ваш миллиончик))
Ну ни хрена себе!!! Всё "плохо" живем ... В городе миллионеры на каждом шагу!!! Как минимум, одним, конечно, стало меньше ... Но в ту же секунду одним стало больше!!!
P.S. Ладно, хоть не изнасиловал ... И на том, как говорится, спасибо!
Где бы найти такой локатор, который бы определял, у кого и в каком месте в данный момент с собой миллион.
Всезнайка, соглашусь с Вами. Но как я неоднократно говорил - этого мало.
1. В экстремальной ситуации (уж поверьте) Вы забудете всё, кроме того, что нарабатывается ежедневными упражнениями (пресловутый Его Величество Навык). Мало иметь "игрушку", нужно учиться ею владеть, моментально выхватывать из ближнего кармана, а не носить глубоко зарытой в дамской сумочке ...
2. Руки и психику нужно готовить, и готовить КАЖДЫЙ ДЕНЬ!!! (Постулат Великого Брюса Ли - "бойся того, кто тренирует один удар по тысяче раз каждый день" - никто не отменял и не отменит).
3. Если Вы трусите - никакие тренинги не помогут. В нужный момент ВЫ ОБЯЗАНЫ УМЕТЬ превращаться в безжалостного ЗВЕРЯ (оборотня, дикую кошку, росомаху, крысу - кого сами себе выберете). Ублюдки это чувствуют и делают на подсознательном уровне соответствующие выводы ...
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Никита Гавриленко 19:12, 26 января
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