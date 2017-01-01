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«В Петербурге грабитель силой отобрал у 23-летнего парня почти миллион рублей»

Ну ни хрена себе!!! Всё "плохо" живем ... В городе миллионеры на каждом шагу!!! Как минимум, одним, конечно, стало меньше ... Но в ту же секунду одним стало больше!!! P.S. Ладно, хоть не изнасиловал ... И на том, как говорится, спасибо!

Всезнайка, соглашусь с Вами. Но как я неоднократно говорил - этого мало.

1. В экстремальной ситуации (уж поверьте) Вы забудете всё, кроме того, что нарабатывается ежедневными упражнениями (пресловутый Его Величество Навык). Мало иметь "игрушку", нужно учиться ею владеть, моментально выхватывать из ближнего кармана, а не носить глубоко зарытой в дамской сумочке ...

2. Руки и психику нужно готовить, и готовить КАЖДЫЙ ДЕНЬ!!! (Постулат Великого Брюса Ли - "бойся того, кто тренирует один удар по тысяче раз каждый день" - никто не отменял и не отменит).

3. Если Вы трусите - никакие тренинги не помогут. В нужный момент ВЫ ОБЯЗАНЫ УМЕТЬ превращаться в безжалостного ЗВЕРЯ (оборотня, дикую кошку, росомаху, крысу - кого сами себе выберете). Ублюдки это чувствуют и делают на подсознательном уровне соответствующие выводы ...