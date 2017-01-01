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«Рабочего Балтийского завода подозревают в краже деталей на 4,5 млн»

У него не было соучастника? Сдаётся у рабочего есть поддельники. Это бывший генералишка Сердюков со своей шмарой Васильевой. Вороватые едристы высокопоставленные никак не могут не воровать. Оборонку то разворовали Вот и нашли себе другую кормушку.