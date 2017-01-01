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«В Купчино трое приезжих угнали "Мерседес" у бомбилы»

Желаю, чтобы бомбила, оказался чуркой приезжей, аулной. Много их нынче развелось, макак.

Это они раньше были приезжие, а теперь уезжие на мерседесе.