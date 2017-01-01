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«Петербуржец с манией преследования выпрыгнул из окна на Октябрьской набережной»

Людей, с не особо устойчивой психикой путино едрисья власть принуждает к суициду, обворовывая, вводя в нищету, выселяя из квартир, обирая на всём, чём можно! Вполне возможно некоторые люди и прибегают к такому способу сведения счётов с жизнью. Также, не спорю, при этой власти путинских обещалок-обиралок, у некоторых людей может появиться синдром преследования