«Петербуржец с манией преследования выпрыгнул из окна на Октябрьской набережной»

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Общество
долбёжка наркоты сейчас манией преследования называется?..гуманно так...и ..звучит красиво
37 лет......в жизни столько интересного.Не смог преодолеть пагубные пристрастия
Людей, с не особо устойчивой психикой путино едрисья власть принуждает к суициду, обворовывая, вводя в нищету, выселяя из квартир, обирая на всём, чём можно! Вполне возможно некоторые люди и прибегают к такому способу сведения счётов с жизнью. Также, не спорю, при этой власти путинских обещалок-обиралок, у некоторых людей может появиться синдром преследования
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Никита Гавриленко 19:12, 26 января
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