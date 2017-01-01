Молодая пара насмерть угорела в "Жигулях" в гараже в Тихвине
10:20
Еще на Gazeta.SPb
- Крем от геморроя «Здоров»
- Под Тосно в ДТП с участием иномарки и маршрутки один человек погиб, еще пятеро пострадали
- На Коллонтай водитель легковушки покалечил на переходе 11-летнюю девочку и скрылся с места ДТП
- Открытие в лечении варикоза
- Петербург отмечает 73-ую годовщину снятия блокады Ленинграда (программа мероприятий)
- В Петербурге будут судить водителя, насмерть сбившего пенсионерку на трамвайных путях Народной
- 33-летнего мужчину порезали в подъезде на Непокоренных
- Станция метро "Лесная" закрывается на капитальный ремонт на 11 месяцев
- В Петербурге грабитель силой отобрал у 23-летнего парня почти миллион рублей
- Рабочего Балтийского завода подозревают в краже деталей на 4,5 млн
- В Купчино трое приезжих угнали "Мерседес" у бомбилы
- Петербуржец с манией преследования выпрыгнул из окна на Октябрьской набережной
Новости от партнеров
|
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита
Общество
Обсуждение темы:
«Молодая пара насмерть угорела в "Жигулях" в гараже в Тихвине»
Новые в начале | Новые в конце
дедИвaн 27.01 10:42 [ + 5 – ]
Не первый случай такой. Неужели нельзя было не в гараже встречаться? Уж на то пошло, сняли бы где нибудь угол, на время этой встречи.
Всего комментариев - 4
Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.
Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.
Материалы по теме
25 января
24 января
Никита Гавриленко 19:12, 26 января
В Петербурге будут судить водителя "Шкоды", который промчался на "красный" и сбил на переходе женщину с 4-летним ребенком
Девочка, чьи родители погибли в жутком ДТП с двумя легковушками и волком на "Мурманке", умерла не приходя в сознание
Очевидцы: В центре Петербурга разъяренный водитель "Мерседеса" с ножом напал на врачей скорой помощи (фото) (25/+0)
16:43, 26 января ГИБДД: Автохаму на Porsche, перегородившему дорогу скорой, грозит лишение прав (22/+22)
15:26, 26 января Петербуржец получил четыре года колонии за самоубийство своей падчерицы (6/+6)
14:47, 26 января Более 3 млрд рублей собрали петербуржцы на капремонт своих домов (9/+9)
Подписка
на новости
на новости
слова "мы еще встретимся"и "я тебя найду" всегда поражали меня.Зачем искать и встречаться если вот я тут стою.Говори или делай ,что хотел. Душка не хватает?точно не хватает.слова ,как и действия дешевые. в «ГИБДД: Автохаму на Porsche, перегородившему дорогу скорой, грозит лишение прав»
Этот хам не думает, что когда нибудь может случиться, что и он окажется в "скорой" в тяжелом состоянии. Ему надо будет срочно оказать мед. помощь, а вот такой "крутой" недоумок не станет пропускать! И всё может печально закончиться! в «ГИБДД: Автохаму на Porsche, перегородившему дорогу скорой, грозит лишение прав»
а почему на три месяца, а не на тридцать лет? в «ГИБДД: Автохаму на Porsche, перегородившему дорогу скорой, грозит лишение прав»
Таких 3,14дорасов надо стерилизовать принудительно, что бы не плодить ущербное генетическое потомство. Помойку в доход государству, как орудие совершения преступления, права сжечь и больше не давать НИКОГДА!!! А слабоумного на выселки, чёрным хлебушком от... в «ГИБДД: Автохаму на Porsche, перегородившему дорогу скорой, грозит лишение прав»
5
5