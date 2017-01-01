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«Молодая пара насмерть угорела в "Жигулях" в гараже в Тихвине»

Не первый случай такой. Неужели нельзя было не в гараже встречаться? Уж на то пошло, сняли бы где нибудь угол, на время этой встречи.