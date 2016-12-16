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Гость из Таджикистана насиловал в Петербурге свою юную кузину

09:59
Тэги: изнасилование, мигранты, женщины, полиция
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Тэги: изнасилование, мигранты, женщины, полиция
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Общество
Обсуждение темы:
«Гость из Таджикистана насиловал в Петербурге свою юную кузину»
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дедИвaн 27.01 10:19 [ + 13 ]

Этим мразям животным без разницы кого кого насиловать, сестру, кузину,ишака! Обезьяны аульные в этом неразборчивы! Атавизм ещё у них, однако.

скальпель 27.01 10:33 [ + 8 ]

... В кои-то веки подсоблю ишакам аульным.
Инструкция по избавлению от животной похоти человекоподобных существ уровня развития пещерного троглодита (далее по тексту - Инструкция):
1. Взять в правую (левую) верхнюю конечность свой вонючий, немытый со времен, как минимум, императора Диоклетиана отросток.
2. Производить поступательно-возвратные движения данного отростка указанной в пункте 1 настоящей Инструкции верхней конечностью до полного избавления от животной похоти.
3. В случае неполного избавления от животной похоти - повторить действия, изложенные в пунктах 1 и 2 настоящей Инструкции.

дедИвaн 27.01 10:37 [ + 8 ]

скальпель, здравствуй! Сдаётся мы давно знакомы..Правда, немного под другими НИКами (именами). Всего хорошего!

скальпель 27.01 10:48 [ + 9 ]

Приветствую, ДедИван! Взаимно!
Чё-то Дятла у нас сегодня не слышно ... Загулял, сердешный!!! А то как новость про зверьков - он тут как тут ... Не обижайте, мол, черненьких ... Хорошие они ... Думаю, сейчас что-нибудь напишет про особые высокие родственные отношения между этими "гостями с юга" и своеобразное сексуальное обучение (просвещение) ишаком своей кузины ...

Таня Михайлова 27.01 10:50 [ + 3 ]

https://vk.com/video161486128_169909812

Меланья 27.01 10:55 [ + 5 ]

Отлично! 19 лет овце, ее 1,5 насиловали и спустя еще год до нее дошло, что так не должно быть? Чего-то решила замутить, точно! Всех нах выслать, своих бл...дей хватает

дедИвaн 27.01 10:57 [ + 6 ]

скальпель у тоскливого дятла, не один десятокНИКов. Он никуда не делся. Мы с ним чуть ли не со дня основания газеты не ладим. Я его НИКи сразу распознаю. Впрочем, как и он мои.

скальпель 27.01 10:59 [ + 4 ]

Таня Михайлова 27.01 10:50 - у меня просто нет слов ... На видео два существа, одно из которых - натуральное животное, второе - ну, вроде бы ослик ...

Иоан Грозный 27.01 11:11 [ + 2 ]

не вижу состава преступления, не станете же вы арестовывать собак е..трущихся на обочине

Анжей Стамбулянский 27.01 11:13 [ + 4 ]

Один чурка немытый, с таким же немытым окаянным отростком, зазанозил другую особь!

Тоскливый Дятел 27.01 11:16 [ + -5 ]

Скальпель, Вы действительно предвосхитили мой коммент, поэтому мне нечего добавить. Восток, как известно, дело тонкое, поэтому не нам судить об этом инцесте.

Тоскливый Дятел 27.01 11:23 [ + 3 ]

Вообще, моя версия такова. Девушка и ее двоюродный брат полтора года занимались любовью. Очевидно, девушке это нравилось, поэтому о насилии речи вообще нет. Затем, очевидно молодой человек переехал в другое место и нашел другой объект вожделения. Девушке стало одиноко и скучно, поэтому она решила написать заявление, чтобы брата нашли и вернули.

Анжей Стамбулянский 27.01 11:26 [ + 3 ]

скальпель! Я это наблюдал воочию, служа в ТуркВО! Что они животные, это значит еще ничего не сказать( правда не все, есть вполне цивилизованные, из Ташкента и других крупных городов Средней Азии) а кишлачные, совсем дикие и недоразвитые!

Wolfhound 27.01 12:02 [ + 5 ]

Сколько можно этих чертей называть гостями,гости - это немцы,финны,шведы и т.д,это чурбанье едрисье.

koschke 27.01 12:27 [ + 0 ]

Эка невидаль, для этих гостей это в порядке вещей. Ещё бы видос сюда выложили, как они пялятся

Всего комментариев - 15

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