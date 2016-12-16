Гость из Таджикистана насиловал в Петербурге свою юную кузину
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Общество
Этим мразям животным без разницы кого кого насиловать, сестру, кузину,ишака! Обезьяны аульные в этом неразборчивы! Атавизм ещё у них, однако.
... В кои-то веки подсоблю ишакам аульным.
Инструкция по избавлению от животной похоти человекоподобных существ уровня развития пещерного троглодита (далее по тексту - Инструкция):
1. Взять в правую (левую) верхнюю конечность свой вонючий, немытый со времен, как минимум, императора Диоклетиана отросток.
2. Производить поступательно-возвратные движения данного отростка указанной в пункте 1 настоящей Инструкции верхней конечностью до полного избавления от животной похоти.
3. В случае неполного избавления от животной похоти - повторить действия, изложенные в пунктах 1 и 2 настоящей Инструкции.
скальпель, здравствуй! Сдаётся мы давно знакомы..Правда, немного под другими НИКами (именами). Всего хорошего!
Приветствую, ДедИван! Взаимно!
Чё-то Дятла у нас сегодня не слышно ... Загулял, сердешный!!! А то как новость про зверьков - он тут как тут ... Не обижайте, мол, черненьких ... Хорошие они ... Думаю, сейчас что-нибудь напишет про особые высокие родственные отношения между этими "гостями с юга" и своеобразное сексуальное обучение (просвещение) ишаком своей кузины ...
https://vk.com/video161486128_169909812
Отлично! 19 лет овце, ее 1,5 насиловали и спустя еще год до нее дошло, что так не должно быть? Чего-то решила замутить, точно! Всех нах выслать, своих бл...дей хватает
скальпель у тоскливого дятла, не один десятокНИКов. Он никуда не делся. Мы с ним чуть ли не со дня основания газеты не ладим. Я его НИКи сразу распознаю. Впрочем, как и он мои.
Таня Михайлова 27.01 10:50 - у меня просто нет слов ... На видео два существа, одно из которых - натуральное животное, второе - ну, вроде бы ослик ...
не вижу состава преступления, не станете же вы арестовывать собак е..трущихся на обочине
Один чурка немытый, с таким же немытым окаянным отростком, зазанозил другую особь!
Скальпель, Вы действительно предвосхитили мой коммент, поэтому мне нечего добавить. Восток, как известно, дело тонкое, поэтому не нам судить об этом инцесте.
Вообще, моя версия такова. Девушка и ее двоюродный брат полтора года занимались любовью. Очевидно, девушке это нравилось, поэтому о насилии речи вообще нет. Затем, очевидно молодой человек переехал в другое место и нашел другой объект вожделения. Девушке стало одиноко и скучно, поэтому она решила написать заявление, чтобы брата нашли и вернули.
скальпель! Я это наблюдал воочию, служа в ТуркВО! Что они животные, это значит еще ничего не сказать( правда не все, есть вполне цивилизованные, из Ташкента и других крупных городов Средней Азии) а кишлачные, совсем дикие и недоразвитые!
Сколько можно этих чертей называть гостями,гости - это немцы,финны,шведы и т.д,это чурбанье едрисье.
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18:51, 16 января
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