Дворцовый мост на две недели окрасится в красный в честь Китайского нового года

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«Дворцовый мост на две недели окрасится в красный в честь Китайского нового года»

дедИвaн 27.01 10:32 [ + 5 – ]

По честному. К китайцам отношусь с предубеждением. Они для своего народа стараются всё сделать. И сделали немало А от нас им надо побольше оттяпать территории! Свои взоры узкоглазые устремили на Дальний Восток и Сибирь.

Волк Лисыч 27.01 12:51 [ + 1 – ]

Это у косорылых новый год, а в нашем городе очередная дата сами знаете приуроченная к чему. Дед прав, на этот этнос нужно смотреть через прицел, я служил на границе и знаю о чём говорю.