88-летний пенсионер разбился при падении с 12 этажа на Ленсовета

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Обсуждение темы:

«88-летний пенсионер разбился при падении с 12 этажа на Ленсовета»

Всезнайка 27.01 10:00 [ + 1 – ]

Странно...а из своего дома нельзя было выпасть? Обязательно надо было дойти до соседнего дома,забраться на 12 этаж и это в 88 лет..В таком возрасте хватило бы и 5-6 этажей...

лиса 27.01 11:14 [ + 0 – ]

На лифте до 12, чтоб наверняка

Иванов1 27.01 11:22 [ + 0 – ]

Дедушка старый, ему всё-равно

Тоскливый Дятел 27.01 12:16 [ + 0 – ]

Наверное, тяжело более или довели до отчаяния. А о супруге подумал?