Обсуждение темы:

«Тело подростка нашли на крыше электрички в депо Балтийского вокзала»

Вот и покатался...каким же надо быть идиотом,чтоб решить проехаться на крыше электрички?

Не в обиду и не в оскорбление скажу: "влезть на крышу электрички? Это сколько надо иметь серого вещества?" Дальше без комментариев."