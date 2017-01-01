Пять человек пострадали в ДТП с микроавтобусами под Гатчиной (фото)

Одно из транспортных средств – такси.

Одно из транспортных средств – такси.



Как пишет «Водитель Петербурга» со ссылкой на УГИБДД по городу и области, ДТП произошло в 10:05 на 39-м километре автодороги "Санкт-Петербург – Псков" в Гатчинском районе Ленобласти.





Фото: "АВТО Гатчина"



По предварительным данным, водитель микроавтобуса "Фольксваген Каравелла" по неустановленным пока причинам выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с микроавтобусом "Рено Трафик".





Фото: "АВТО Гатчина"



Различные травмы в ДТП полчили пятеро: 38-летний водитель "Каравеллы" госпитализирован в тяжелом состоянии, 44-летний водитель "Рено" получил средний вред здоровью. Все три пассажирки, находившиеся в салоне пассажирского микроавтобуса "Рено", 66-ти, 40-ка и 37-ми лет, получили легкие травмы.



По факту произошедшей аварии правоохранительные органы проводят проверку.



Напомним,





В аварии в населенном пункте Верево на Киевском шоссе различные травмы получили пять человек.Как пишет «Водитель Петербурга» со ссылкой на УГИБДД по городу и области, ДТП произошло в 10:05 на 39-м километре автодороги "Санкт-Петербург – Псков" в Гатчинском районе Ленобласти.Фото:По предварительным данным, водитель микроавтобуса "Фольксваген Каравелла" по неустановленным пока причинам выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с микроавтобусом "Рено Трафик".Фото:Различные травмы в ДТП полчили пятеро: 38-летний водитель "Каравеллы" госпитализирован в тяжелом состоянии, 44-летний водитель "Рено" получил средний вред здоровью. Все три пассажирки, находившиеся в салоне пассажирского микроавтобуса "Рено", 66-ти, 40-ка и 37-ми лет, получили легкие травмы.По факту произошедшей аварии правоохранительные органы проводят проверку.Напомним, ранее на этой неделе в Петродворцовом районе Петербурга произошло серьезное ДТП с участием двух иномарок. В результате аварии травмы получили четыре человека, в том числе двое детей.





