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«ГИБДД: Автохаму на Porsche, перегородившему дорогу скорой, грозит лишение прав»

препятствие работе медиков должно быть наказуемо в особых случаях строго. не смотря каким образом плевком ли блокировкой угрозой или другими средствами.

слова "мы еще встретимся"и "я тебя найду" всегда поражали меня.Зачем искать и встречаться если вот я тут стою.Говори или делай ,что хотел. Душка не хватает?точно не хватает.слова ,как и действия дешевые.