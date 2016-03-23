«Около 1500 нелегальных мигрантов выдворили из Петербурга в прошлом году»

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Общество
Всегда проще выдворить, чем адаптировать людей для городской жизни, трудоустроить, обеспечить жильем. В итоге, город лишился ценных рабочих рук.
арнольд питерский 26.01 15:50 [ + 0 – ]
статья 280: "Публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя РФ. " Минимальное наказание от 500 мин. размеров оплаты труда. Максимальное - лишение свободы до 5-ти лет.
арнольд питерский 26.01 15:57 [ + 0 – ]
Не вашего ума дело кто я ) Просто башку на плечах рекомендовано иметь в наше время, когда пишите подобное..
С вашей манерой общения за политического вы не проканаете ))
Баклан бакланом.
Кремлеботы распространяют ложь и ненависть среди тех, кто недостаточно охвачен телевидением и может усомниться, что россиян грабит Обама, а не чайки с ротенбергами. Тролли не несут никакой ответственности за свое творчество. Поэтому они могут писать практически всё, что угодно, и ничего им за разжигание и прочий экстремизм не будет.
ПОЛНОСТЬЮ здесь
http://volnodum.livejournal.com/1443557.html
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18:51, 16 января
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