Около 1500 нелегальных мигрантов выдворили из Петербурга в прошлом году

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«Около 1500 нелегальных мигрантов выдворили из Петербурга в прошлом году»

Тоскливый Дятел Терпило 26.01 15:29 [ + -3 – ]

Всегда проще выдворить, чем адаптировать людей для городской жизни, трудоустроить, обеспечить жильем. В итоге, город лишился ценных рабочих рук.

толерант 26.01 15:50 [ + 4 – ]

два миллиона завезли

арнольд питерский 26.01 15:50 [ + -1 – ]

прежде всего надо сжигать пукена и его окружение

dexter 26.01 15:51 [ + 1 – ]

Ага, а водворят тыш 10 ))

dexter 26.01 15:54 [ + 0 – ]

арнольд питерский 26.01 15:50 [ + 0 – ]



статья 280: "Публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя РФ. " Минимальное наказание от 500 мин. размеров оплаты труда. Максимальное - лишение свободы до 5-ти лет.

арнольд питерский 26.01 15:57 [ + -2 – ]

dexter, а ты мусорок чтоле?!

dexter 26.01 16:15 [ + 1 – ]

арнольд питерский 26.01 15:57 [ + 0 – ]

Не вашего ума дело кто я ) Просто башку на плечах рекомендовано иметь в наше время, когда пишите подобное..

С вашей манерой общения за политического вы не проканаете ))

Баклан бакланом.

М. Быстров 26.01 16:32 [ + 2 – ]

Кремлеботы распространяют ложь и ненависть среди тех, кто недостаточно охвачен телевидением и может усомниться, что россиян грабит Обама, а не чайки с ротенбергами. Тролли не несут никакой ответственности за свое творчество. Поэтому они могут писать практически всё, что угодно, и ничего им за разжигание и прочий экстремизм не будет.

ПОЛНОСТЬЮ здесь

http://volnodum.livejournal.com/1443557.html