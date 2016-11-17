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«Более 3 млрд рублей собрали петербуржцы на капремонт своих домов»

Петербуржцы собрали на капремонт своих домов больше трех миллиардов рублей........... Да ладно сколько собрали, пишите лучше сколько с3/14здили...

Волк Лисыч 26.01 16:18 [ + 4 – ]

Состояние жилого фонда удручающее, особенно если пройтись по центру города. Даже не обязательно заходить во дворы, чтобы убедиться в том, что программа "наглише бабкен 3,14здунг" работает как надо и для кого надо.