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На Крыленко пьяный мужчина с ножом угрожал соседкам по коммуналке расправой

14:28
Тэги: угрозы, убийство, невский район, задержания
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Тэги: угрозы, убийство, невский район, задержания
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судя по морде головы - заурядное русское быдло. в церковь ходит, на пасху яйца бьёт и т.д. именно такое быдло и захватило в стране власть после серии государственных переворотов в начале 1990-х годов. при коммунистах это дерьмо выше копальщика могил на... в «На Новочеркасском водитель Porsche перекрыл дорогу скорой помощи с пациентом на борту (видео)»
Я думаю эффект бумеранга к нему вернется. Все в этом мире не безнаказанно. Когда ему или его родственникам понадобится мед. помощь, тогда может кто-нибудь тоже перекроет дорогу скорой... Быдло... Порш купил, права купил - мозги не купил! в «На Новочеркасском водитель Porsche перекрыл дорогу скорой помощи с пациентом на борту (видео)»
За рулём одни ублюдки,вешать надо. в «В Петербурге будут судить водителя "Шкоды", который промчался на "красный" и сбил на переходе женщину с 4-летним ребенком»
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Обезьяну - на живодерку, охранника - на курсы рукопашного боя! Один на один без оружия проиграть в бою чернож...пому - стыд и позор!!! в «Пациент НИИ скорой помощи сломал нос охраннику после медицинского осмотра»
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