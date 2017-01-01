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«Исчезновение 35-летнего мужчины в Ленобласти классифицировали как убийство»

Почему во времена СССР, уходи из дома днем и ночью! Была гарантия, что ничего с тобой не случится. При путино-едрисей хунте сплошной криминал!