На лестничной площадке одного из домов в Тихвине нашли мертвую женщину
19:21
Тэги: тело, смерть, алкоголь, ленобласть
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«На лестничной площадке одного из домов в Тихвине нашли мертвую женщину»
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Этот хам не думает, что когда нибудь может случиться, что и он окажется в "скорой" в тяжелом состоянии. Ему надо будет срочно оказать мед. помощь, а вот такой "крутой" недоумок не станет пропускать! И всё может печально закончиться! в «ГИБДД: Автохаму на Porsche, перегородившему дорогу скорой, грозит лишение прав»
судя по морде головы - заурядное русское быдло. в церковь ходит, на пасху яйца бьёт и т.д. именно такое быдло и захватило в стране власть после серии государственных переворотов в начале 1990-х годов. при коммунистах это дерьмо выше копальщика могил на... в «На Новочеркасском водитель Porsche перекрыл дорогу скорой помощи с пациентом на борту (видео)»
слова "мы еще встретимся"и "я тебя найду" всегда поражали меня.Зачем искать и встречаться если вот я тут стою.Говори или делай ,что хотел. Душка не хватает?точно не хватает.слова ,как и действия дешевые. в «ГИБДД: Автохаму на Porsche, перегородившему дорогу скорой, грозит лишение прав»
Я думаю эффект бумеранга к нему вернется. Все в этом мире не безнаказанно. Когда ему или его родственникам понадобится мед. помощь, тогда может кто-нибудь тоже перекроет дорогу скорой... Быдло... Порш купил, права купил - мозги не купил! в «На Новочеркасском водитель Porsche перекрыл дорогу скорой помощи с пациентом на борту (видео)»
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