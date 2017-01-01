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«На лестничной площадке одного из домов в Тихвине нашли мертвую женщину»

Не горничную ли АКSМ-захарьевну? Весёлая была, всё себя дедом представляла и всех смешила. Не соскучишься с ней было! Одна беда Выпить любила.Вот она водочка коварная и губит пьяниц!