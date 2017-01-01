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В Ленобласти 67-летняя мать во время ссоры молотком размозжила голову своему сыну

18:46
Тэги: убийство, смерть, семья, ленобласть, следствие
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Тэги: убийство, смерть, семья, ленобласть, следствие
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Общество
Обсуждение темы:
«В Ленобласти 67-летняя мать во время ссоры молотком размозжила голову своему сыну»
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AКSМ 3,14d@r 26.01 19:09 [ + -6 ]

Нешто рожу и придётся такжо воспитывать? Ой, беда то какая.

Йeти 26.01 20:35 [ + 8 ]

26.01 19:09 Вначале роди, а потом воспитывай дитёнка. Да по умному и по хорошему! Только куда тебе под старую ж..... ребёнок. Себя вначале воспитай, тоскливая дятел! То всё в газете спамишь и всякую чушь выдаешь.

Всего комментариев - 2

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