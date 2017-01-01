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«В Ленобласти 67-летняя мать во время ссоры молотком размозжила голову своему сыну»

26.01 19:09 Вначале роди, а потом воспитывай дитёнка. Да по умному и по хорошему! Только куда тебе под старую ж..... ребёнок. Себя вначале воспитай, тоскливая дятел! То всё в газете спамишь и всякую чушь выдаешь.