«На Новочеркасском водитель Porsche перекрыл дорогу скорой помощи с пациентом на борту (видео)»

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Общество
Номер машины этого ублюдка в студию...подкараулить да отметелить до полусмерти- вариант раз,вариант два сжечь дерьмо вместе с телегой...
Я думаю эффект бумеранга к нему вернется. Все в этом мире не безнаказанно. Когда ему или его родственникам понадобится мед. помощь, тогда может кто-нибудь тоже перекроет дорогу скорой... Быдло... Порш купил, права купил - мозги не купил!
судя по морде головы - заурядное русское быдло. в церковь ходит, на пасху яйца бьёт и т.д. именно такое быдло и захватило в стране власть после серии государственных переворотов в начале 1990-х годов. при коммунистах это дерьмо выше копальщика могил на южном кладбище никогда бы не поднялось. как вариант - был бы механиком автоматов по продаже газированной воды. победа Ельцина над Россией - это победа быдла над нормальными людьми.
монк-аль-ахри +1000
Полностью согласен с Вами! От себя хочу добавить, что такая блевань как правило труслива! Если б водитель скорой сунул бы ему в рыло ствол- то тот быстро бы понты свои прищемил, а может и обсерился со страха...
Непонятно, вроде бы серьезный человек, на хорошей машине, так довести его до такого состояния. Наверняка он нуждается в психологической помощи. А вы сразу отметелить, сжечь, так нельзя. Мы живем в правовом обществе и если даже несогласны с чем-то, надо действовать в правовом поле. Самый разумный вариант был бы вызвать полицию, а не раздражать человека съемкой и не провоцировать на грубость. Кому бы из вас это понравилось? К тому же, Вы же не знаете, кто за ним стоит и что у него в машине. .
А вдруг это чиновник или депутат даже боюсь представить от какой партии?!
судя по нечитаемому номеру сзади, это бандюган какой-то. Засранные номера - это их отличительная черта. Стрелочник х..ев.
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Роман Орлов 18:56, 5 января
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