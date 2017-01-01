На Новочеркасском водитель Porsche перекрыл дорогу скорой помощи с пациентом на борту (видео)

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«На Новочеркасском водитель Porsche перекрыл дорогу скорой помощи с пациентом на борту (видео)»

Всезнайка 26.01 12:42 [ + 10 – ]

Номер машины этого ублюдка в студию...подкараулить да отметелить до полусмерти- вариант раз,вариант два сжечь дерьмо вместе с телегой...

Lion 26.01 12:49 [ + 11 – ]

Я думаю эффект бумеранга к нему вернется. Все в этом мире не безнаказанно. Когда ему или его родственникам понадобится мед. помощь, тогда может кто-нибудь тоже перекроет дорогу скорой... Быдло... Порш купил, права купил - мозги не купил!

монк-аль-ахри 26.01 13:20 [ + 15 – ]

судя по морде головы - заурядное русское быдло. в церковь ходит, на пасху яйца бьёт и т.д. именно такое быдло и захватило в стране власть после серии государственных переворотов в начале 1990-х годов. при коммунистах это дерьмо выше копальщика могил на южном кладбище никогда бы не поднялось. как вариант - был бы механиком автоматов по продаже газированной воды. победа Ельцина над Россией - это победа быдла над нормальными людьми.

Неzнайка. 26.01 13:56 [ + 7 – ]

монк-аль-ахри +1000

Полностью согласен с Вами! От себя хочу добавить, что такая блевань как правило труслива! Если б водитель скорой сунул бы ему в рыло ствол- то тот быстро бы понты свои прищемил, а может и обсерился со страха...

Тоскливый Дятел Терпило 26.01 14:50 [ + -4 – ]

Непонятно, вроде бы серьезный человек, на хорошей машине, так довести его до такого состояния. Наверняка он нуждается в психологической помощи. А вы сразу отметелить, сжечь, так нельзя. Мы живем в правовом обществе и если даже несогласны с чем-то, надо действовать в правовом поле. Самый разумный вариант был бы вызвать полицию, а не раздражать человека съемкой и не провоцировать на грубость. Кому бы из вас это понравилось? К тому же, Вы же не знаете, кто за ним стоит и что у него в машине. .

Историк 26.01 15:06 [ + 7 – ]

А вдруг это чиновник или депутат даже боюсь представить от какой партии?!

Emilian 26.01 16:18 [ + 0 – ]

судя по нечитаемому номеру сзади, это бандюган какой-то. Засранные номера - это их отличительная черта. Стрелочник х..ев.