"Даже ваш ребенок поймет, что такое бесполезная трата денег": на телеканале "2х2" показали мультфильм о стадионе "Зенита"

К теме стадиона "Зенита" мультипликаторы, по их словам, решили обратиться, потому что "абсурд достиг апогея, а апогей достиг абсурда".

Обсуждение темы:

«"Даже ваш ребенок поймет, что такое бесполезная трата денег": на телеканале "2х2" показали мультфильм о стадионе "Зенита"»

Историк 26.01 12:02 [ + 9 – ]

А где фигурка Альбина - Слюняева?!

AКSМ 3,14d@r 26.01 13:11 [ + -6 – ]

Не стыдно обвинять уважаемых чиновников, в бесполезной трате денюжек, в воровстве и откатах? Я вся горю со стыда и растройство желудка сделалось. Где доказательства? То то