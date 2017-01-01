Иномарка насмерть сбила пешехода-нарушителя на Пятилеток
10:54
Тэги: смерть, дтп, пешеходы, невский район, авто
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