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«Дорожные разборки на Красносельском шоссе закончились для водителя переломом руки»

Тоскливый Дятел Терпило 26.01 15:27 [ + -1 – ]

Этот эпизод лишний раз доказывает, что силового варианта решения вопроса не существует. Правоту оппоненту нужно доказывать с помощью ПДД.