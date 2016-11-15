Сегодня
26 января, четверг
Обновлено  
Погода
-6°, влажность 80%
Завтра 0°, пасмурно
Валюта
$ 59.15
€ 63.43
Вход
Регистрация
сайт для взрослых 27+

В Петербурге за взятку задержан полицейский

16:52, 25 января
Тэги: взятки, коррупция, полиция
7
Комментировать
Система Orphus
Тэги: взятки, коррупция, полиция
Еще на Gazeta.SPb
  • Крем от геморроя «Здоров» Крем от геморроя «Здоров»
  • В Петербурге дама заявила об угоне Honda Civic, забыв, где она ее припарковала
  • В Петербурге будут судить водителя "Шкоды", который промчался на "красный" и сбил на переходе женщину с 4-летним ребенком
  • Открытие в лечении варикоза Открытие в лечении варикоза
  • В Кингисеппе молодчик с ножом отобрал у 55-летней женщины 1100 рублей
  • В Ленобласти вор, отжав стеклопакет, украл из частного дома бриллианты и деньги
  • В Ленобласти найден повешенным молодой мужчина
  • В кафе в Ленобласти агрессивный мужчина приложил участкового головой об стену
  • В Металлострое встреча со столбом закончилась для водителя SsangYong госпитализацией
  • В Петербурге изъяли 17000 литров опасной стеклоомывайки (фото)
  • В Ивангороде умерла годовалая девочка
  • Движение на проспекте Просвещения ограничили из-за прорыва трубы (фото)
Новости от партнеров
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита

Общество
Обсуждение темы:
«В Петербурге за взятку задержан полицейский»
Новые в начале | Новые в конце
Историк 25.01 17:31 [ + 3 ]

Почему меня это не удивляет?!

Йаяязь 25.01 17:59 [ + 1 ]

даа, тут ничего не меняется...

Тоскливый Дятел Терпило 25.01 18:10 [ + -2 ]

Обидно, что человек за такие мелкие деньги готов пожертвовать своим честным именем, бросить тень на на коллег и все уважаемое ведомство. Понимаю, как трудно признавать такие проступки, но уверен, что это больше сплотит и укрепит наши ряды.

смерч 25.01 19:01 [ + 0 ]

А меня удивляет.То взятка не за экономические преступления а чисто уголовные.Договорился что бы смягчили наказание с более серьёзным на мелкое ,ну сдал он мусара и что?Или те кому он его сдал тоже ему обещали переквалифицировать статью?

koschke 25.01 21:04 [ + 1 ]

Видать на переаттестации поиздержался, решил хоть так вложенные активы вернуть

ivanovserg2018 25.01 21:40 [ + 0 ]

Ребят, бросить курить сейчас действительно легко, за один сеанс я излечился и чувствую себя намного здоровее, похудел на 10 кг., появилось больше сил и времени. Советую теперь всем - http://elenamalusheva.blogspot.com

ДедЗаxар 25.01 22:45 [ + 0 ]

ну не знаю...все подонки были выгнаны при атестации...срун не даст соврать

Всего комментариев - 7

Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.

Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.
Материалы по теме
23 декабря 2016
В Сертолово задержали полицейского за получение взятки в виде денег и иномарки
9 декабря 2016
СК: В Петербурге задержали сотрудника МВД за вымогательство 100 млн рублей
24 января
В Петербурге будут судить невролога, торговавшего липовыми заключениями для оформления инвалидности
21 декабря 2016
В Петербурге по подозрению в получении взятки от водителя задержали сотрудника полиции
20 декабря 2016
В Петербурге суд продлил арест подозреваемому во взятках экс-депутату Нотягу
15 ноября 2016
Должность Алексея Улюкаева временно займет бывший чиновник из Петербурга
15 ноября 2016
Декана юрфака Аграрного факультета будут судить за взятку
Спектакль-шоу «Семьянюки»

18:51, 16 января

Еще 285 city

Популярное
Посмотреть весь рейтинг
Обсуждаемое
Посмотреть весь рейтинг
Главное
13:29, 25 января Пациент НИИ скорой помощи сломал нос охраннику после медицинского осмотра (9/+9)
11:56, 25 января 19-летний пассажир разъезжал в метро Петербурга с гранатой и рюкзаком патронов (8/+8)
10:33, 25 января Мемориальную доску фотографу Карлу Булле демонтировали на Невском (5/+5)
11:10, 24 января Движение по Тучкову мосту могут открыть уже в конце 2017 года (фото) (7/+1)
09:05, 24 января Прорыв трубы на Гражданском оставил без тепла более сотни домов (видео) (0/+0)
13:30, 23 января К среде в Петербурге похолодает до минус 10, но уже на следующий день в город вернется плюсовая температура (5/+1)
Ваше мнение
Как Вы узнали о Gazeta.Spb.Ru?
Все опросы
Подписка
на новости
Популярные комментарии
25.01 09:57 Вот и 13я жрица любви "нарисовалась" тоскливая АКSМ-захарья. Удалось убежать от облавы? в «12 жриц любви задержали в сауне на Ново-Рыбинской»
Когда притон с едро-проститутками лживыми и алчными закроют!? Надоел беспредел этих особей, всему простому народу! в «12 жриц любви задержали в сауне на Ново-Рыбинской»
Обезьяну - на живодерку, охранника - на курсы рукопашного боя! Один на один без оружия проиграть в бою чернож...пому - стыд и позор!!! в «Пациент НИИ скорой помощи сломал нос охраннику после медицинского осмотра»
Дело было не в машине
Раздолбай сидел в кабине!
Столб, прими моё соболезнование! в «В Сети появилось видео, как легковушка сносит фонарный столб на Приморском шоссе»
Родители! Смотреть надо за своими чадами! Девочке пожелаю поправиться! Пусть исчезнут ожоги и не болят! в «Девочка-младенец опрокинула на себя чайник с кипятком в Купчино»
Рейтинг.beta комментаторов
1
40 ДедЗахар, опустивший АКSМ дятла, 
2
14 Историк 
3
10 НЕСТОР 
4
10 скальпель 
5
8 Сергей Козлов 
Весь рейтинг
АнтиРейтинг.beta комментаторов
1
-51 AКSМ 3,14d@r 
2
-27 Тоскливый Дятел Терпило 
3
-8 ДедЗаxар 
4
-8 Всезнайка 
5
-3 ivanovserg2018 
Весь рейтинг
Блог редакции
Роспотребнадзор научит СМИ правильно освещать случаи суицидов (2/+0)
В ведомстве опасаются "синдрома Вертера".
Тэги
авария авто акция вода грабеж дети дороги дтп жкх задержания зенит кража кризис ленобласть медицина метро мигранты погода пожары полиция пострадавшие пробки следствие смерть строительство суд травмы транспорт убийство чп
Катание на кайтсёрфе по Финскому заливу закончилось для петербуржца реанимацией
Катание на кайтсёрфе по Финскому заливу закончилось для петербуржца реанимацией
Нетрезвый водитель пошел на таран здания военной комендатуры в Кронштадте
Нетрезвый водитель пошел на таран здания военной комендатуры в Кронштадте
Водитель на "Мерседесе" таранил фуру на Суздальском: иномарка сгорела (фото)
Водитель на "Мерседесе" таранил фуру на Суздальском: иномарка сгорела (фото)
Мужчину, напавшего на врачей скорой помощи в Петербурге, арестовали на два месяца
Мужчину, напавшего на врачей скорой помощи в Петербурге, арестовали на два месяца
В выходные в Петербурге температура воздуха будет колебаться от минус 7 до плюс 2
В выходные в Петербурге температура воздуха будет колебаться от минус 7 до плюс 2
В Кронштадте бомбила прострелил ногу недовольному ценой поездки пассажиру
В Кронштадте бомбила прострелил ногу недовольному ценой поездки пассажиру
Мутко: на адаптацию стадиона на Крестовском к ЧМ-2018 потребуется еще 1,5 – 2 млрд
Мутко: на адаптацию стадиона на Крестовском к ЧМ-2018 потребуется еще 1,5 – 2 млрд
19-летняя девушка упала на рельсы станции метро "Крестовский остров"
19-летняя девушка упала на рельсы станции метро "Крестовский остров"
The Guardian включила Петербург в список обязательных для посещения туристами городов
The Guardian включила Петербург в список обязательных для посещения туристами городов
В ЗакСе Петербурга депутаты устроили потасовку из-за Исаакиевского собора (видео)
В ЗакСе Петербурга депутаты устроили потасовку из-за Исаакиевского собора (видео)
В Петербурге отмечают 74-ую годовщину прорыва блокады Ленинграда (видео)
В Петербурге отмечают 74-ую годовщину прорыва блокады Ленинграда (видео)
Петербургский телеканал Life78 уволит более половины сотрудников
Петербургский телеканал Life78 уволит более половины сотрудников
Водитель "Мерседеса", который с ножом набросился на врачей скорой в центре Петербурга, стал фигурантом уголовного дела (фото, видео)
Водитель "Мерседеса", который с ножом набросился на врачей скорой в центре Петербурга, стал фигурантом уголовного дела (фото, видео)
СМИ: Ольга Казанская покидает пост вице-губернатора Петербурга
СМИ: Ольга Казанская покидает пост вице-губернатора Петербурга
На художника Павленского завели уголовное дело об избиении после жалобы актера Театра.doc
На художника Павленского завели уголовное дело об избиении после жалобы актера Театра.doc
Новый автобусный маршрут компенсирует пассажирам закрытие станции метро "Лесная"
Новый автобусный маршрут компенсирует пассажирам закрытие станции метро "Лесная"
В Петербурге автоледи на Lexus заблокировала проезд спешившим на вызов пожарным и скорой (фото)
В Петербурге автоледи на Lexus заблокировала проезд спешившим на вызов пожарным и скорой (фото)
Ремонт Банковского моста начнут в 2018 году (фото)
Ремонт Банковского моста начнут в 2018 году (фото)
К Крещению в Петербург ненадолго вернется оттепель
К Крещению в Петербург ненадолго вернется оттепель
Бизнесмен развлекался стрельбой в саду "Нева" на Орловской
Бизнесмен развлекался стрельбой в саду "Нева" на Орловской
Двое малышей и женщина пострадали в массовом ДТП на юге КАД (фото, видео)
Двое малышей и женщина пострадали в массовом ДТП на юге КАД (фото, видео)
На юго-западе Петербурга 10-летний школьник сильно покалечился, катаясь с горки на санках
На юго-западе Петербурга 10-летний школьник сильно покалечился, катаясь с горки на санках
Врачи Мариинской больницы попросили "подождать" истекающего кровью пациента (видео)
Врачи Мариинской больницы попросили "подождать" истекающего кровью пациента (видео)
Вход на станцию метро "Ломоносовская" будут ограничивать по утрам
Вход на станцию метро "Ломоносовская" будут ограничивать по утрам
Главный синоптик Петербурга посоветовал горожанам готовить санки
Главный синоптик Петербурга посоветовал горожанам готовить санки
Петербург останется собственником здания Исаакиевского собора, а вход в храм-музей станет бесплатным
Петербург останется собственником здания Исаакиевского собора, а вход в храм-музей станет бесплатным
^ Наверх