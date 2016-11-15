В Петербурге за взятку задержан полицейский

За 350 тысяч рублей он обещал переквалифицировать обвинение на менее тяжкий состав.

Обсуждение темы:

«В Петербурге за взятку задержан полицейский»

Историк 25.01 17:31 [ + 3 – ]

Почему меня это не удивляет?!

Йаяязь 25.01 17:59 [ + 1 – ]

даа, тут ничего не меняется...

Тоскливый Дятел Терпило 25.01 18:10 [ + -2 – ]

Обидно, что человек за такие мелкие деньги готов пожертвовать своим честным именем, бросить тень на на коллег и все уважаемое ведомство. Понимаю, как трудно признавать такие проступки, но уверен, что это больше сплотит и укрепит наши ряды.

смерч 25.01 19:01 [ + 0 – ]

А меня удивляет.То взятка не за экономические преступления а чисто уголовные.Договорился что бы смягчили наказание с более серьёзным на мелкое ,ну сдал он мусара и что?Или те кому он его сдал тоже ему обещали переквалифицировать статью?

koschke 25.01 21:04 [ + 1 – ]

Видать на переаттестации поиздержался, решил хоть так вложенные активы вернуть

ivanovserg2018 25.01 21:40 [ + 0 – ]

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