В Петербурге за взятку задержан полицейский
- Крем от геморроя «Здоров»
- В Петербурге дама заявила об угоне Honda Civic, забыв, где она ее припарковала
- В Петербурге будут судить водителя "Шкоды", который промчался на "красный" и сбил на переходе женщину с 4-летним ребенком
- Открытие в лечении варикоза
- В Кингисеппе молодчик с ножом отобрал у 55-летней женщины 1100 рублей
- В Ленобласти вор, отжав стеклопакет, украл из частного дома бриллианты и деньги
- В Ленобласти найден повешенным молодой мужчина
- В кафе в Ленобласти агрессивный мужчина приложил участкового головой об стену
- В Металлострое встреча со столбом закончилась для водителя SsangYong госпитализацией
- В Петербурге изъяли 17000 литров опасной стеклоомывайки (фото)
- В Ивангороде умерла годовалая девочка
- Движение на проспекте Просвещения ограничили из-за прорыва трубы (фото)
|
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита
Общество
Обидно, что человек за такие мелкие деньги готов пожертвовать своим честным именем, бросить тень на на коллег и все уважаемое ведомство. Понимаю, как трудно признавать такие проступки, но уверен, что это больше сплотит и укрепит наши ряды.
А меня удивляет.То взятка не за экономические преступления а чисто уголовные.Договорился что бы смягчили наказание с более серьёзным на мелкое ,ну сдал он мусара и что?Или те кому он его сдал тоже ему обещали переквалифицировать статью?
Видать на переаттестации поиздержался, решил хоть так вложенные активы вернуть
Ребят, бросить курить сейчас действительно легко, за один сеанс я излечился и чувствую себя намного здоровее, похудел на 10 кг., появилось больше сил и времени. Советую теперь всем - http://elenamalusheva.blogspot.com
Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.
Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.
18:51, 16 января
на новости
Раздолбай сидел в кабине!
Столб, прими моё соболезнование! в «В Сети появилось видео, как легковушка сносит фонарный столб на Приморском шоссе»