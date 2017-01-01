«В Петербурге изъяли 17000 литров опасной стеклоомывайки (фото)»

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Общество
Заставить этих барыг всю эту дрянь выпить!Это ж сколько народу этой гадостью на дышится в машине да ещё за свои кровные!
согласно всем известному Постановлению Минздрава РФ от 23.05.2000 N 4 метанольная незамерзайка безвредна при использовании по назначению, что доказано многолетней практикой использования, и опасна только при приеме внутрь.
Сам я не пью от слова вообще, а судьба бухарей, квасящих стекломоем, меня нисколько не волнует.
Ниф..засунь это ихнее постановление...Пары очень вредны потому что токсичны,головная боль,рвота это самое лёгкое что произойдёт,в худшем случае это поражение дыхательных путей и полный пи....Для к примеру подыши разогретыми парами этой гадости и увидbшь что будет,
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Роман Орлов 18:56, 5 января
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