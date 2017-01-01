В Петербурге изъяли 17000 литров опасной стеклоомывайки (фото)

В продукции было выявлено содержание метанола, превышающее допустимое значение в 256 раз.

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«В Петербурге изъяли 17000 литров опасной стеклоомывайки (фото)»

смерч 25.01 19:08 [ + -1 – ]

Заставить этих барыг всю эту дрянь выпить!Это ж сколько народу этой гадостью на дышится в машине да ещё за свои кровные!

Hиф-Hиф 25.01 20:01 [ + -1 – ]

согласно всем известному Постановлению Минздрава РФ от 23.05.2000 N 4 метанольная незамерзайка безвредна при использовании по назначению, что доказано многолетней практикой использования, и опасна только при приеме внутрь.

Сам я не пью от слова вообще, а судьба бухарей, квасящих стекломоем, меня нисколько не волнует.

смерч 25.01 20:35 [ + 1 – ]

Ниф..засунь это ихнее постановление...Пары очень вредны потому что токсичны,головная боль,рвота это самое лёгкое что произойдёт,в худшем случае это поражение дыхательных путей и полный пи....Для к примеру подыши разогретыми парами этой гадости и увидbшь что будет,