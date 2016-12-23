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«Движение на проспекте Просвещения ограничили из-за прорыва трубы (фото)»

Трубная война какая то!То Гражданка сейчас Просвет!Хооорошие трубы у нас под землю зарыли,кто то хорошо наварился

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