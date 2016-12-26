Приправу с опасным сорняком привезли в Петербург из Индии

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Обсуждение темы:

«Приправу с опасным сорняком привезли в Петербург из Индии»

Hиф-Hиф 25.01 17:31 [ + -1 – ]

Похоже на лечение от головной боли посредством гильотины.

Еще небось плату за избавление от паразита потребуют.





Тоскливый Дятел Терпило 25.01 18:07 [ + 1 – ]

Лучше сжечь, а владельцу предложить купить новую партию.

смерч 25.01 19:13 [ + 0 – ]

А ведь и всякую заразу могут привезти!