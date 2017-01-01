В ДТП с участием двух иномарок на Краснофлотском шоссе пострадали четыре человека, в том числе двое детей

Водитель "Фольксвагена" вылетел на встречку.

Водитель "Фольксвагена" вылетел на встречку.



Как сообщает "Водитель Петербурга" со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, ДТП произошло 24 января около 15.10 на 45-м километре Краснофлотского шоссе. Мужчина 1973 года рождения, управляя автомобилем Volkswagen Polo, выехал на встречную полосу и по касательной столкнулся с автомобилем ГУДСП марки Mercedes. После этого «Поло» врезался в железобетонный столб.



В результате аварии травмы средней степени тяжести получили водитель «Фольксвагена» и трое его пассажиров: женщина 1980 года рождения, девочка 2005 года рождения и мальчик 2016 года рождения.



Напомним,

Накануне днем в Петродворцовом районе Петербурга произошло серьезное ДТП с участием двух иномарок. В результате аварии травмы получили четыре человека, в том числе двое детей.Как сообщает "Водитель Петербурга" со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, ДТП произошло 24 января около 15.10 на 45-м километре Краснофлотского шоссе. Мужчина 1973 года рождения, управляя автомобилем Volkswagen Polo, выехал на встречную полосу и по касательной столкнулся с автомобилем ГУДСП марки Mercedes. После этого «Поло» врезался в железобетонный столб.В результате аварии травмы средней степени тяжести получили водитель «Фольксвагена» и трое его пассажиров: женщина 1980 года рождения, девочка 2005 года рождения и мальчик 2016 года рождения.Напомним, ранее мы писали о том, что на Мурманском шоссе в лобовом ДТП два человека погибли, еще трое получили различные травмы.





