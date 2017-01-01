Во дворе на набережной Фонтанки нашли женщину с разбитой головой и переломанными ногами
14:27, 25 января
Тэги: тело, смерть, адмиралтейский район
Еще на Gazeta.SPb
- Крем от геморроя «Здоров»
- В Петербурге дама заявила об угоне Honda Civic, забыв, где она ее припарковала
- В Петербурге будут судить водителя "Шкоды", который промчался на "красный" и сбил на переходе женщину с 4-летним ребенком
- Открытие в лечении варикоза
- В Кингисеппе молодчик с ножом отобрал у 55-летней женщины 1100 рублей
- В Ленобласти вор, отжав стеклопакет, украл из частного дома бриллианты и деньги
- В Ленобласти найден повешенным молодой мужчина
- В кафе в Ленобласти агрессивный мужчина приложил участкового головой об стену
- В Металлострое встреча со столбом закончилась для водителя SsangYong госпитализацией
- В Петербурге за взятку задержан полицейский
- В Петербурге изъяли 17000 литров опасной стеклоомывайки (фото)
- В Ивангороде умерла годовалая девочка
Новости от партнеров
|
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита
Общество
Обсуждение темы:
«Во дворе на набережной Фонтанки нашли женщину с разбитой головой и переломанными ногами»
Новые в начале | Новые в конце
Сергей Козлов 25.01 15:44 [ + 5 – ]
Скинули с этажей это и дураку ясно
Тоскливый Дятел Терпило 25.01 17:25 [ + -1 – ]
Не факт, окна ведь закрыты. Скорее, вынесли до двор, там проломили голову и переломали ноги.
Всего комментариев - 3
Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.
Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.
Материалы по теме
18:51, 16 января
В Выборге пешеходы, похитившие водителя после ДТП, утопили в реке и колодце двух человек за ночь. Подробности
Девочка, чьи родители погибли в жутком ДТП с двумя легковушками и волком на "Мурманке", умерла не приходя в сознание
На Васильевском разбойник ради мобильника и 13 тысяч налички несколько раз ударил ножом 29-летнюю женщину (14/+0)
В Петербурге задержали серийного насильника, который предлагал своим жертвам работу горничными в "собственном особняке" (фото) (18/+0)
В Выборге пешеходы, похитившие водителя после ДТП, утопили в реке и колодце двух человек за ночь. Подробности (14/+0)
Очевидцы: В центре Петербурга разъяренный водитель "Мерседеса" с ножом напал на врачей скорой помощи (фото) (25/+0)
13:29, 25 января Пациент НИИ скорой помощи сломал нос охраннику после медицинского осмотра (9/+9)
11:56, 25 января 19-летний пассажир разъезжал в метро Петербурга с гранатой и рюкзаком патронов (8/+8)
10:33, 25 января Мемориальную доску фотографу Карлу Булле демонтировали на Невском (5/+5)
11:10, 24 января Движение по Тучкову мосту могут открыть уже в конце 2017 года (фото) (7/+1)
09:05, 24 января Прорыв трубы на Гражданском оставил без тепла более сотни домов (видео) (0/+0)
Подписка
на новости
на новости
25.01 09:57 Вот и 13я жрица любви "нарисовалась" тоскливая АКSМ-захарья. Удалось убежать от облавы? в «12 жриц любви задержали в сауне на Ново-Рыбинской»
Когда притон с едро-проститутками лживыми и алчными закроют!? Надоел беспредел этих особей, всему простому народу! в «12 жриц любви задержали в сауне на Ново-Рыбинской»
Обезьяну - на живодерку, охранника - на курсы рукопашного боя! Один на один без оружия проиграть в бою чернож...пому - стыд и позор!!! в «Пациент НИИ скорой помощи сломал нос охраннику после медицинского осмотра»
Дело было не в машине
Раздолбай сидел в кабине!
Столб, прими моё соболезнование! в «В Сети появилось видео, как легковушка сносит фонарный столб на Приморском шоссе»
Раздолбай сидел в кабине!
Столб, прими моё соболезнование! в «В Сети появилось видео, как легковушка сносит фонарный столб на Приморском шоссе»
5
5