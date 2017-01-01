Во дворе на набережной Фонтанки нашли женщину с разбитой головой и переломанными ногами

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Обсуждение темы:

«Во дворе на набережной Фонтанки нашли женщину с разбитой головой и переломанными ногами»

Сергей Козлов 25.01 15:44 [ + 5 – ]

Скинули с этажей это и дураку ясно

Тоскливый Дятел Терпило 25.01 17:25 [ + -1 – ]

Не факт, окна ведь закрыты. Скорее, вынесли до двор, там проломили голову и переломали ноги.