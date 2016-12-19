В кафе в Ленобласти агрессивный мужчина приложил участкового головой об стену

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«В кафе в Ленобласти агрессивный мужчина приложил участкового головой об стену»

скальпель 25.01 17:34 [ + 3 – ]

... О, еще одного на курсы рукопашного боя (к охраннику из происшествия чуть ниже)! Может, в ментовку имеет смысл брать тех, у кого как минимум КМС по боксу или борьбе? Или пояс соответствующий по восточным единоборствам? А то как-то за силовиков обидно даже ...

Йаяязь 25.01 17:58 [ + 4 – ]

похоже, что он ему туда ум вкладывал...

Тоскливый Дятел Терпило 25.01 18:15 [ + -3 – ]

Уважаемый Скальпель! Не нужно смешивать спорт и драку, в которой нет правил. Хороший спортсмен становится рабом своей системы. Нужно скорее надеть нарушителю наручники, а если он сопротивляется нанести удар дубинкой. Еще сопротивляется, выстрелить в ногу.

Историк 25.01 19:03 [ + 4 – ]

И что теперь участковые выезжают в кафе усмирять пьяных посетителей?!

ivanovserg2018 25.01 21:40 [ + -1 – ]

Ребят, бросить курить сейчас действительно легко, за один сеанс я излечился и чувствую себя намного здоровее, похудел на 10 кг., появилось больше сил и времени. Советую теперь всем - http://elenamalusheva.blogspot.com



ДедЗаxар 25.01 21:48 [ + -1 – ]

дятел напрасно ты щеглу что то объясняешь

бармалей 25.01 22:38 [ + 2 – ]

участковый подъедаться что ли пришел?а вообще-бьет-значит любит!нех в служебное время по шалманам шнырять,опивки собирать со столов.

скальпель 25.01 22:49 [ + 1 – ]

Господин Дятел! Ну и на пса нам такой спорт, что в драке ни хрена не помогает???? Пустая трата времени и денег!!!