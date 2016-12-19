«В кафе в Ленобласти агрессивный мужчина приложил участкового головой об стену»

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Общество
... О, еще одного на курсы рукопашного боя (к охраннику из происшествия чуть ниже)! Может, в ментовку имеет смысл брать тех, у кого как минимум КМС по боксу или борьбе? Или пояс соответствующий по восточным единоборствам? А то как-то за силовиков обидно даже ...
Уважаемый Скальпель! Не нужно смешивать спорт и драку, в которой нет правил. Хороший спортсмен становится рабом своей системы. Нужно скорее надеть нарушителю наручники, а если он сопротивляется нанести удар дубинкой. Еще сопротивляется, выстрелить в ногу.
Ребят, бросить курить сейчас действительно легко, за один сеанс я излечился и чувствую себя намного здоровее, похудел на 10 кг., появилось больше сил и времени. Советую теперь всем - http://elenamalusheva.blogspot.com
участковый подъедаться что ли пришел?а вообще-бьет-значит любит!нех в служебное время по шалманам шнырять,опивки собирать со столов.
Господин Дятел! Ну и на пса нам такой спорт, что в драке ни хрена не помогает???? Пустая трата времени и денег!!!
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Роман Орлов 18:56, 5 января
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