Два борделя с азиатками закрыли в Петербурге

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«Два борделя с азиатками закрыли в Петербурге »

AКSМ 3,14d@r 25.01 14:20 [ + -1 – ]

Прально сделали што закрыли конкуренток. Всех их выследить и притоны разогнать!

dexter 25.01 15:52 [ + 3 – ]

С крышей надо вовремя рассчитываться !

махоня 25.01 16:19 [ + 2 – ]

Теперь неудовлетворённый зверьки пойдут насиловать прохожих.

Тоскливый Дятел Терпило 25.01 18:03 [ + -1 – ]

Прежде всего, необходимо легализовать пребывание женщин на территории РФ. Это позволит им получить разрешение на работу. И конечно, направить в центр занятости для трудоустройства или получения хотя бы пособия Нельзя доводить людей до крайней нужды и заставлять торговать своим телом. Это аморально.

ivanovserg2018 25.01 21:41 [ + 0 – ]

Ребят, бросить курить сейчас действительно легко, за один сеанс я излечился и чувствую себя намного здоровее, похудел на 10 кг., появилось больше сил и времени. Советую теперь всем - http://elenamalusheva.blogspot.com



ДедЗаxар 25.01 21:49 [ + 0 – ]

особенно удивляет эта новость....здесь импотентов 80%