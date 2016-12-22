Пациент НИИ скорой помощи сломал нос охраннику после медицинского осмотра

Мужчину отправили на амбулаторное лечение, после чего он устроил скандал.

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«Пациент НИИ скорой помощи сломал нос охраннику после медицинского осмотра»

НЕСТОР 25.01 14:53 [ + 4 – ]

Забить надо было гниду черножопую.

скальпель 25.01 17:21 [ + 6 – ]

Обезьяну - на живодерку, охранника - на курсы рукопашного боя! Один на один без оружия проиграть в бою чернож...пому - стыд и позор!!!

Тоскливый Дятел Терпило 25.01 17:57 [ + -2 – ]

В союз входили 15 республик, отметим тактичность редакции, правильно, что не уточняют из какой именно, это способствует разжиганию национальной розни. Мы должны придерживаться принципа: преступность не имеет национальности. Давайте дождемся результатов расследования, чтобы не пришлось извиняться за наспех брошенные, несправедливые обвинения.

монк-аль-ахри 25.01 18:32 [ + 2 – ]

сотрудники охраны медицинских учреждений должны уметь кидать скальпель без промаха. отдайте тушку задержанного как манекен.

ivanovserg2018 25.01 21:39 [ + -1 – ]

Ребят, бросить курить сейчас действительно легко, за один сеанс я излечился и чувствую себя намного здоровее, похудел на 10 кг., появилось больше сил и времени. Советую теперь всем - http://elenamalusheva.blogspot.com



ДедЗаxар 25.01 21:52 [ + -2 – ]

пусть пар выпустят...помогает

ДедЗаxар 25.01 22:03 [ + -2 – ]

Пенсионная кормушка,как же трудно забыть прежнюю(((.