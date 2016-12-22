«Пациент НИИ скорой помощи сломал нос охраннику после медицинского осмотра»

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Общество
Обезьяну - на живодерку, охранника - на курсы рукопашного боя! Один на один без оружия проиграть в бою чернож...пому - стыд и позор!!!
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Роман Орлов 18:56, 5 января
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