В Петербурге дама заявила об угоне Honda Civic, забыв, где она ее припарковала

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Обсуждение темы:

«В Петербурге дама заявила об угоне Honda Civic, забыв, где она ее припарковала»

ДедЗаxар 25.01 21:46 [ + -1 – ]

Женщине это простительно. Вот мужику нет.