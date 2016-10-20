«В Петербурге полицейская погоня за иномаркой закончилась изъятием автомата, пистолета, биты и маски »

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Общество
-Оказалось, что все находки опасности не представляют. Они попросту не пригодны для стрельбы.
Сколько это стоило хозяину?
Неполный джентльменский набор для игры в Зарницу. Не хватает РПГ, стилета, пары сюрикенов и пары учебных гранат.
Ребят, бросить курить сейчас действительно легко, за один сеанс я излечился и чувствую себя намного здоровее, похудел на 10 кг., появилось больше сил и времени. Советую теперь всем - http://elenamalusheva.blogspot.com
это дятел с разворошенного притона удирал. БДСМ маска,бита фаллической формы и игрушки для клиентов-пиштоль с присосками.Перцовый газ-от особо навязчивых клиентов-мигрантов. Ох дятел....Ох разбойник!
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Роман Орлов 18:56, 5 января
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