В Петербурге полицейская погоня за иномаркой закончилась изъятием автомата, пистолета, биты и маски

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«В Петербурге полицейская погоня за иномаркой закончилась изъятием автомата, пистолета, биты и маски »

махоня 25.01 16:18 [ + 0 – ]

-Оказалось, что все находки опасности не представляют. Они попросту не пригодны для стрельбы.



Сколько это стоило хозяину?

Тоскливый Дятел Терпило 25.01 17:31 [ + 1 – ]

Неполный джентльменский набор для игры в Зарницу. Не хватает РПГ, стилета, пары сюрикенов и пары учебных гранат.

ivanovserg2018 25.01 21:41 [ + 0 – ]

Ребят, бросить курить сейчас действительно легко, за один сеанс я излечился и чувствую себя намного здоровее, похудел на 10 кг., появилось больше сил и времени. Советую теперь всем - http://elenamalusheva.blogspot.com



бармалей 25.01 22:32 [ + 0 – ]

это дятел с разворошенного притона удирал. БДСМ маска,бита фаллической формы и игрушки для клиентов-пиштоль с присосками.Перцовый газ-от особо навязчивых клиентов-мигрантов. Ох дятел....Ох разбойник!