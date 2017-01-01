В Петербурге будут судить водителя "Шкоды", который промчался на "красный" и сбил на переходе женщину с 4-летним ребенком

Несмотря на усилия врачей, пострадавшая скончалась через месяц в больнице.

Обсуждение темы:

«В Петербурге будут судить водителя "Шкоды", который промчался на "красный" и сбил на переходе женщину с 4-летним ребенком»

НЕСТОР 25.01 20:01 [ + 1 – ]

За рулём одни ублюдки,вешать надо.

махоня 25.01 21:38 [ + -2 – ]

НЕСТОР 25.01 20:01 [ + 0 – ] вы только пешком ходите.



Какая власть такой и народ.