Обсуждение темы:

«В Кингисеппе молодчик с ножом отобрал у 55-летней женщины 1100 рублей»

захарья, чего ругаешься? У тебя сруньи старенькой весь зароботок панельный отобрали? Негодяй обижает женщин пожилых. Хорошо что задержали изверга. Не надо прощать грабителя.