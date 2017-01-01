19-летний пассажир разъезжал в метро Петербурга с гранатой и рюкзаком патронов

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«19-летний пассажир разъезжал в метро Петербурга с гранатой и рюкзаком патронов»

Тоскливый Дятел Терпило 25.01 12:43 [ + -1 – ]

Молодец, проверил бдительность сотрудников метро. Значит, враг не пройдет.