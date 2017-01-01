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«В Петербурге задержали 16-летнего подростка, который совершил разбойное нападение на магазин»

Тоскливый Дятел Терпило 25.01 12:45 [ + 0 – ]

На экранах только и крутят сериалы про разбои, убийства. У подростка еще психика слабая, вот и сломался. Взять на поруки.