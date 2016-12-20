В Петербурге 17-летняя школьница приняла 40 таблеток парацетамола после ссоры с подругой
11:14
Тэги: дети, отравление, здоровье, центр, ссора, самоубийство
Еще на Gazeta.SPb
- Крем от геморроя «Здоров»
- 19-летний пассажир разъезжал в метро Петербурга с гранатой и рюкзаком патронов
- В Петербурге задержали 16-летнего подростка, который совершил разбойное нападение на магазин
- Открытие в лечении варикоза
- 16-летнюю девочку сбили по пути в школу в Шушарах
- 70 тысяч похитили у петербурженки из "Ауди"
- Мемориальную доску фотографу Карлу Булле демонтировали на Невском
- Гражданина США порезали на Петроградской стороне
- В Петербурге автоледи под угрозой ножа отдала пятерым разбойникам свой БМВ
- Девочка-младенец опрокинула на себя чайник с кипятком в Купчино
- 12 жриц любви задержали в сауне на Ново-Рыбинской
- В Сети появилось видео, как легковушка сносит фонарный столб на Приморском шоссе
Новости от партнеров
|
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита
Общество
Обсуждение темы:
«В Петербурге 17-летняя школьница приняла 40 таблеток парацетамола после ссоры с подругой»
Новые в начале | Новые в конце
Всего комментариев - 2
Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.
Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.
Материалы по теме
20 января
16 января
18:51, 16 января
В Выборге пешеходы, похитившие водителя после ДТП, утопили в реке и колодце двух человек за ночь. Подробности
Девочка, чьи родители погибли в жутком ДТП с двумя легковушками и волком на "Мурманке", умерла не приходя в сознание
На Васильевском разбойник ради мобильника и 13 тысяч налички несколько раз ударил ножом 29-летнюю женщину (14/+0)
В Петербурге задержали серийного насильника, который предлагал своим жертвам работу горничными в "собственном особняке" (фото) (18/+0)
Очевидцы: В центре Петербурга разъяренный водитель "Мерседеса" с ножом напал на врачей скорой помощи (фото) (25/+0)
11:10, 24 января Движение по Тучкову мосту могут открыть уже в конце 2017 года (фото) (6/+6)
09:05, 24 января Прорыв трубы на Гражданском оставил без тепла более сотни домов (видео) (0/+0)
13:30, 23 января К среде в Петербурге похолодает до минус 10, но уже на следующий день в город вернется плюсовая температура (4/+1)
10:46, 23 января Катание на кайтсёрфе по Финскому заливу закончилось для петербуржца реанимацией (0/+0)
09:45, 23 января Нетрезвый водитель пошел на таран здания военной комендатуры в Кронштадте (3/+0)
09:39, 23 января Продавца из Киргизии порезали в круглосуточном магазине на Купчинской (5/+0)
Подписка
на новости
на новости
Судя по характеру и деталям преступления - стопроцентно ишак навозный!!! Теперь все - откатал свое чурка!!!! Молодцы полисмены!!! Отработали четко!!! в «Полиция задержала бомбилу, изнасиловавшего пассажирку на севере Петербурга»
Сдается, что таксист из рода аульных ишаков? Посланный по путёвке путино-едрисьего режима, "поднимать экономику." Весь город Ленинград засрали такими мигрантами! Ничего! Все одно лживая и алчная власть обиралок-обещалок рухнет! Кто куда побежит!? А, за ни... в «Полиция задержала бомбилу, изнасиловавшего пассажирку на севере Петербурга»
Доказать что "бомбила" мигрант аульный легко. Засунуть биту кой куда. Если наркота посыплется, то всё ясно и доказано! в «Полиция задержала бомбилу, изнасиловавшего пассажирку на севере Петербурга»
Лучше всего порчу с цыган умели снимать во времена рейха. в «"Снятие порчи" на Ветеранов закончилось для девушки пропажей всех драгоценностей»
5
5