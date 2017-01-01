16-летнюю девочку сбили по пути в школу в Шушарах

По предварительным данным, жизни школьницы ничего не угрожает.

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Обсуждение темы:

«16-летнюю девочку сбили по пути в школу в Шушарах»

Hиф-Hиф 25.01 12:06 [ + 1 – ]

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