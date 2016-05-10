«Мемориальную доску фотографу Карлу Булле демонтировали на Невском»

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Общество
Доска наверное была из цветного металла. Не надо было дразнить людей. Лучшая память это в душе.
Вот ведь забавно, что такой топоним, как улица Белы Куна- венгерского жида, патологического садиста и истребителя русского народа никого не оскорбляет, равно как и имя Дыбенко- палача Кронштадта. А бывшая Дворянская улица, ныне Х...Куйбышева, да сколько ещё коммуно-фашистских имён поганит город. А безобидный талантливый фотограф К.Булла-помешал, не говоря уж о Маннергейме и прочих. Беда в том , что страна не прошла десоветизацию- тотальную зачистку от коммуно-фашистской нечисти.
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Роман Орлов 18:56, 5 января
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