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«Мемориальную доску фотографу Карлу Булле демонтировали на Невском»

Вот ведь забавно, что такой топоним, как улица Белы Куна- венгерского жида, патологического садиста и истребителя русского народа никого не оскорбляет, равно как и имя Дыбенко- палача Кронштадта. А бывшая Дворянская улица, ныне Х...Куйбышева, да сколько ещё коммуно-фашистских имён поганит город. А безобидный талантливый фотограф К.Булла-помешал, не говоря уж о Маннергейме и прочих. Беда в том , что страна не прошла десоветизацию- тотальную зачистку от коммуно-фашистской нечисти.