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«Гражданина США порезали на Петроградской стороне»

ДедЗахар, опустивший АКSМ дятла, 25.01 10:12 [ + 2 – ]

Наверное, какой бомж, позавидовал американцу? Мы, мол, мрём в путинской рашке, нас налогами задушили, работы нет, грабят как могут! А, вы пиндосы как "сыр в масле катаетесь" и живёте в роскоши!