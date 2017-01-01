Девочка-младенец опрокинула на себя чайник с кипятком в Купчино

Ребенка госпитализировали с ожогами головы и шеи.

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Обсуждение темы:

«Девочка-младенец опрокинула на себя чайник с кипятком в Купчино»

ДедЗахар, опустивший АКSМ дятла, 25.01 09:37 [ + 3 – ]

Родители! Смотреть надо за своими чадами! Девочке пожелаю поправиться! Пусть исчезнут ожоги и не болят!